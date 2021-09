Battiamo gli inglesi anche a cricket (Di giovedì 30 settembre 2021) La Nazionale italiana di cricket si è resa protagonista ieri mattina di una vittoria inaspettata. All'European Championship di Malaga infatti il tabellino ha recitato, per la sorpresa di molti, "... Leggi su quotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) La Nazionale italiana disi è resa protagonista ieri mattina di una vittoria inaspettata. All'European Championship di Malaga infatti il tabellino ha recitato, per la sorpresa di molti, "...

Gab102009 : A questo punto mettiamo in campo laqualunque nello snooker e nelle freccette e battiamo gli inglesi anche lì.… - Monica_Dascenzo : Davvero questa cosa ci sta sfuggendo di mano. Adesso battiamo gli inglesi anche a #cricket! #itscomingRome - RobRuggio : Ma pure a cricket battiamo gli inglesi - AndreaInApnea : @EuropeanCricket @FedCricket Ahahahah vabbe. Per me sta diventando una barzelletta. Sempre loro battiamo... tutto q… - Upupa234 : Di questo passo battiamo gli inglesi pure in una competizione sul té ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Battiamo gli Battiamo gli inglesi anche a cricket Il successo giunge inoltre inaspettato, perché il torneo era cominciato con una serie di sconfitte per l'Italia mentre gli inglesi erano fino a stamattina imbattuti. L'Italia ha concesso il bis più ...

Battiamo gli inglesi anche a cricket

