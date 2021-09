Advertising

Affaritaliani : BAT: puntiamo su sostenibilità e prodotti a rischio ridotto -

Ultime Notizie dalla rete : BAT puntiamo

askanews

In generale comealla carbon neutrality entro il 2030 su tutti i nostri uffici e le nostre produzioni e per il 2050 su tutta la nostra linea, compresi i fornitori esterni'.... così suddivisi: 98.211 nella Provincia di Bari; 28.004 nella Provincia di; 21.201 nella ... Per l'inizio dell'anno scolastico - prosegue Termite -sulla sicurezza: su indicazione del ...Milano, 30 set. (askanews) -++++ VIDEODOC BAT +++++++ E' parte della convenzione ++++++ pubblicazione venerdì alle 11 +++GRAZIETrieste 1 ...I casi di violenza di genere non accennano a diminuire, come dimostrano i numeri forniti dalla questura di Bari dopo la firma del protocollo con il Cipm ...