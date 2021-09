Basket: Nba, Irving e Wiggins rischiano di perdere 33 milioni di dollari senza vaccino (Di giovedì 30 settembre 2021) New York, 30 set. - (Adnkronos) - Oltre il 90% dei giocatori Nba è stato vaccinato. Una percentuale sensibilmente più alta rispetto a quella di altri sport — la Bbc in Inghilterra ha riportato che solo sette club di Premier League su 20 hanno più del 50% dei loro calciatori vaccinati — e che l'associazione giocatori, sia tramite il suo presidente CJ McCollum che tramite il suo capo Michele Roberts hanno ribadito a gran voce. Tra i poco più di 40 giocatori che non si sono ancora vaccinati ci sono alcuni dei volti più noti della lega, e che per alcuni di loro la decisione di non vaccinarsi potrebbe avere delle ripercussioni rilevanti anche per le loro squadre. Le città di New York e San Francisco, infatti, richiedono il certificato di avvenuta vaccinazione (a New York basta una dose, a nella città californiana ne servono due) per poter accedere a palestre e arene, il che impedirebbe a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) New York, 30 set. - (Adnkronos) - Oltre il 90% dei giocatori Nba è stato vaccinato. Una percentuale sensibilmente più alta rispetto a quella di altri sport — la Bbc in Inghilterra ha riportato che solo sette club di Premier League su 20 hanno più del 50% dei loro calciatori vaccinati — e che l'associazione giocatori, sia tramite il suo presidente CJ McCollum che tramite il suo capo Michele Roberts hanno ribadito a gran voce. Tra i poco più di 40 giocatori che non si sono ancora vaccinati ci sono alcuni dei volti più noti della lega, e che per alcuni di loro la decisione di non vaccinarsi potrebbe avere delle ripercussioni rilevanti anche per le loro squadre. Le città di New York e San Francisco, infatti, richiedono il certificato di avvenuta vaccinazione (a New York basta una dose, a nella città californiana ne servono due) per poter accedere a palestre e arene, il che impedirebbe a ...

Advertising

TV7Benevento : Basket: Nba, Irving e Wiggins rischiano di perdere 33 milioni di dollari senza vaccino (2)... - TV7Benevento : Basket: Nba, Irving e Wiggins rischiano di perdere 33 milioni di dollari senza vaccino... - mariobianchi18 : Il #30settembre 1959 è nato #EttoreMessina. Tra i guru del basket più vincenti in Europa: ha iniziato a 16 anni, po… - STnews365 : NBA, l'ultima chance di Westbrook: 'So cosa fare'. A 32 anni suonati, mister tripla doppia cerca il primo anello de… - BeppeSama : #Nba: verso rigide regole anti-Covid per non vaccinati -