Basket: Nba, Irving e Wiggins rischiano di perdere 33 milioni di dollari senza vaccino (2) (Di giovedì 30 settembre 2021) (Adnkronos) - Non è però da escludere che altre città che ospitano squadre Nba possano allinearsi a quello che già accade a New York e San Francisco: anche Bradley Beal a Washington, Jonathan Isaac a Orlando, Josh Richardson a Boston e Michael Porter Jr. a Denver hanno infatti reso noto di non essersi ancora vaccinati, ma potranno giocare nelle loro città — seppur con un protocollo estremamente più rigido rispetto a quello per i vaccinati. I giocatori senza vaccino dovranno sottoporsi a test quotidiani durante le giornate di allenamento, di viaggio e delle partite, non potranno mangiare nella stessa stanza di un altro giocatore vaccinato o membro dello staff (i quali sono stati obbligati a vaccinarsi) e dovranno stare ad almeno due metri di distanza da qualsiasi altra persona. A loro verrà assegnato un armadietto il più lontano possibile da quelli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) (Adnkronos) - Non è però da escludere che altre città che ospitano squadre Nba possano allinearsi a quello che già accade a New York e San Francisco: anche Bradley Beal a Washington, Jonathan Isaac a Orlando, Josh Richardson a Boston e Michael Porter Jr. a Denver hanno infatti reso noto di non essersi ancora vaccinati, ma potranno giocare nelle loro città — seppur con un protocollo estremamente più rigido rispetto a quello per i vaccinati. I giocatoridovranno sottoporsi a test quotidiani durante le giornate di allenamento, di viaggio e delle partite, non potranno mangiare nella stessa stanza di un altro giocatore vaccinato o membro dello staff (i quali sono stati obbligati a vaccinarsi) e dovranno stare ad almeno due metri di distanza da qualsiasi altra persona. A loro verrà assegnato un armadietto il più lontano possibile da quelli ...

TV7Benevento : Basket: Nba, Irving e Wiggins rischiano di perdere 33 milioni di dollari senza vaccino (2)... - TV7Benevento : Basket: Nba, Irving e Wiggins rischiano di perdere 33 milioni di dollari senza vaccino... - mariobianchi18 : Il #30settembre 1959 è nato #EttoreMessina. Tra i guru del basket più vincenti in Europa: ha iniziato a 16 anni, po… - STnews365 : NBA, l'ultima chance di Westbrook: 'So cosa fare'. A 32 anni suonati, mister tripla doppia cerca il primo anello de… - BeppeSama : #Nba: verso rigide regole anti-Covid per non vaccinati -