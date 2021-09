Basket, Eurocup femminile: niente impresa per Campobasso, l’Ensino passa alla fase a gironi! (Di giovedì 30 settembre 2021) niente da fare per la Molisana Campobasso nel ritorno dei preliminari di qualificazione alla fase a gironi dell’Eurocup Women 2021-2022. Dopo la vittoria di un punto nella gara di andata, la squadra di Domenico Sabatelli non riesce a ripetersi in terra galiziana. 66-55 il risultato in favore dell’Ensino Lugo che riesce così ad accedere al girone “I” dell’Eurocup. L’inizio di partita è tutto per l’Ensino. Una tripla dell’italiana Alessandra Orsili e quattro punti consecutivi di Georgina Blanquera portano la squadra di casa sul 7-0. Campobasso fatica a reagire e soltanto dopo tre minuti e mezzo di gioco riesce a trovare i primi due punti con un tiro in sospensione di Nina Premasunac. Giuditta Nicolodi trova il 7-4, ma subito dopo il trio ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021)da fare per la Molisananel ritorno dei preliminari di qualificazionea gironi dell’Women 2021-2022. Dopo la vittoria di un punto nella gara di andata, la squadra di Domenico Sabatelli non riesce a ripetersi in terra galiziana. 66-55 il risultato in favore delLugo che riesce così ad accedere al girone “I” dell’. L’inizio di partita è tutto per. Una tripla dell’italiana Alessandra Orsili e quattro punti consecutivi di Georgina Blanquera portano la squadra di casa sul 7-0.fatica a reagire e soltanto dopo tre minuti e mezzo di gioco riesce a trovare i primi due punti con un tiro in sospensione di Nina Premasunac. Giuditta Nicolodi trova il 7-4, ma subito dopo il trio ...

