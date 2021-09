Basket, Eurocup femminile: niente impresa per Campobasso, Ensino passa alla fase a gironi! (Di giovedì 30 settembre 2021) niente da fare per la Molisana Campobasso nel ritorno dei preliminari di qualificazione alla fase a gironi dell’Eurocup Women 2021-2022. Dopo la vittoria di un punto nella gara di andata, la squadra di Domenico Sabatelli non riesce a ripetersi in terra galiziana e viene dunque eliminata. 66-55 il risultato in favore dell’Ensino Lugo che riesce così ad accedere al girone “I” dell’Eurocup. L’inizio di partita è tutto per l’Ensino. Una tripla dell’italiana Alessandra Orsili e quattro punti consecutivi di Georgina Blanquera portano la squadra di casa sul 7-0. Campobasso fatica a reagire e soltanto dopo oltre tre minuti e mezzo di gioco riesce a trovare i primi due punti con un tiro in sospensione di Nina Premasunac. Giuditta Nicolodi trova ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021)da fare per la Molisananel ritorno dei preliminari di qualificazionea gironi dell’Women 2021-2022. Dopo la vittoria di un punto nella gara di andata, la squadra di Domenico Sabatelli non riesce a ripetersi in terra galiziana e viene dunque eliminata. 66-55 il risultato in favore dell’Lugo che riesce così ad accedere al girone “I” dell’. L’inizio di partita è tutto per l’. Una tripla dell’italiana Alessandra Orsili e quattro punti consecutivi di Georgina Blanquera portano la squadra di casa sul 7-0.fatica a reagire e soltanto dopo oltre tre minuti e mezzo di gioco riesce a trovare i primi due punti con un tiro in sospensione di Nina Premasunac. Giuditta Nicolodi trova ...

Basket, Eurocup femminile: niente impresa per Campobasso, l'Ensino passa alla fase a gironi! Niente da fare per la Molisana Campobasso nel ritorno dei preliminari di qualificazione alla fase a gironi dell'EuroCup Women 2021-2022. Dopo la vittoria di un punto nella gara di andata, la squadra d ...

