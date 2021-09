Bari: agguato, 31enne gravemente ferito Gli hanno sparato mentre era sul monopattino (Di giovedì 30 settembre 2021) Era a bordo del monopattino, il giovane barese. Da un veicolo che lo ha affiancato sono stati esplosi colpi di pistola. Il 19enne è stato ferito gravemente ed è ricoverato in ospedale. Indagine in corso per l’agguato avvenuto nel quartiere San Girolamo di Bari. L'articolo Bari: agguato, 31enne gravemente ferito <small class="subtitle">Gli hanno sparato mentre era sul monopattino</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 30 settembre 2021) Era a bordo del, il giovane barese. Da un veicolo che lo ha affiancato sono stati esplosi colpi di pistola. Il 19enne è statoed è ricoverato in ospedale. Indagine in corso per l’avvenuto nel quartiere San Girolamo di. L'articolo Gliera sul proviene da Noi Notizie..

