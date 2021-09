Barcellona, Luis Enrique: «Ritorno? Laporta non ha nemmeno il mio numero» (Di giovedì 30 settembre 2021) Luis Enrique zittisce sul nascere le voci di un suo possibile Ritorno al Barcellona: ecco le parole del ct spagnolo Luis Enrique zittisce sul nascere le voci di un suo possibile Ritorno al Barcellona. Ecco le dichiarazioni del ct della Spagna, riportate da Fabrizio Romano, che chiude le porte ad un gossip relativo alla situazione di Koeman. «Penso che Joan Laporta non abbia nemmeno il mio numero di telefono… non lascerò la nazionale spagnola. Ho un contratto qui come mi volevano e lo rispetterò». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021)zittisce sul nascere le voci di un suo possibileal: ecco le parole del ct spagnolozittisce sul nascere le voci di un suo possibileal. Ecco le dichiarazioni del ct della Spagna, riportate da Fabrizio Romano, che chiude le porte ad un gossip relativo alla situazione di Koeman. «Penso che Joannon abbiail miodi telefono… non lascerò la nazionale spagnola. Ho un contratto qui come mi volevano e lo rispetterò». L'articolo proviene da Calcio News 24.

