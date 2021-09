Barcellona, Koeman sulla graticola: riunione notturna, i nomi per il sostituto (Di giovedì 30 settembre 2021) E’ sempre più crisi Barcellona. I blaugrana sono reduci da una prestazione imbarazzante contro il Benfica, la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League è sempre più in bilico. Si è giocata la seconda giornata della fase a gironi, la sfida si è conclusa sul netto di risultato di 3-0 e non è stata mai in discussione. La gara si è sbloccata dopo appena tre minuti con un gol Nunez, nella ripresa Silva e ancora Nunez su calcio di rigore. La situazione del girone è difficilissima, il Barcellona è fermo a quota zero ed è distante rispettivamente 6 e 4 punti da Bayern Monaco e Benfica. In campionato il Barcellona è ancora imbattuto, deve recuperare una partita, ma al momento occupa la sesta posizione ed è distante 5 punti dal Real Madrid. La squadra non sembra competitiva per recuperare terreno. La sconfitta di Lisbona potrebbe ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 30 settembre 2021) E’ sempre più crisi. I blaugrana sono reduci da una prestazione imbarazzante contro il Benfica, la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League è sempre più in bilico. Si è giocata la seconda giornata della fase a gironi, la sfida si è conclusa sul netto di risultato di 3-0 e non è stata mai in discussione. La gara si è sbloccata dopo appena tre minuti con un gol Nunez, nella ripresa Silva e ancora Nunez su calcio di rigore. La situazione del girone è difficilissima, ilè fermo a quota zero ed è distante rispettivamente 6 e 4 punti da Bayern Monaco e Benfica. In campionato ilè ancora imbattuto, deve recuperare una partita, ma al momento occupa la sesta posizione ed è distante 5 punti dal Real Madrid. La squadra non sembra competitiva per recuperare terreno. La sconfitta di Lisbona potrebbe ...

