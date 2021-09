Barcellona, Koeman resta fino alla sosta ma il destino è segnato (Di giovedì 30 settembre 2021) Ronald Koeman resta ancora alla guida del Barcellona, ma l’addio ormai è inevitabile. Nessun esonero immediato per il tecnico olandese, reduce dalla sconfitta in Champions League con il Benfica, ma solo perché i vertici blaugrana hanno preso tempo. Il consiglio del club presieduto da Joan Laporta, scrivono i giornali spagnoli, ha ormai deciso che Koeman non sarà più l’allenatore, ma ogni decisione è rinviata a dopo la sfida di Liga con l’Atletico Madrid. La pausa per gli impegni delle nazionali permette ai dirigenti di avere più tempo per valutare il da farsi. Da ricordare che a Koeman, in caso di esonero, spetterebbe una buonuscita di 12 milioni: cifra che, di questi tempi, il Barcellona non può permettersi. Al momento in pole per la panchina sembrano ... Leggi su footdata (Di giovedì 30 settembre 2021) Ronaldancoraguida del, ma l’addio ormai è inevitabile. Nessun esonero immediato per il tecnico olandese, reduce dsconfitta in Champions League con il Benfica, ma solo perché i vertici blaugrana hanno preso tempo. Il consiglio del club presieduto da Joan Laporta, scrivono i giornali spagnoli, ha ormai deciso chenon sarà più l’allenatore, ma ogni decisione è rinviata a dopo la sfida di Liga con l’Atletico Madrid. La pausa per gli impegni delle nazionali permette ai dirigenti di avere più tempo per valutare il da farsi. Da ricordare che a, in caso di esonero, spetterebbe una buonuscita di 12 milioni: cifra che, di questi tempi, ilnon può permettersi. Al momento in pole per la panchina sembrano ...

