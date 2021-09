Barcellona, è crisi nera: crolla con il Benfica Ronaldo al 95' regala la vittoria allo United (Di giovedì 30 settembre 2021) Cade ancora il Barcellona, sconfitto a Lisbona dal Benfica per una doppietta di Nunez e un gol di Silva: catalani sempre più in difficoltà. Vince facile il Bayern che con una doppietta di Lewandowski ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Cade ancora il, sconfitto a Lisbona dalper una doppietta di Nunez e un gol di Silva: catalani sempre più in difficoltà. Vince facile il Bayern che con una doppietta di Lewandowski ...

Advertising

Bertolca10 : Colpo incredibile del Benfica che rifila un secco 3-0 al Barcellona di Koeman. Adesso i blaugrana sono all'ultimo p… - Staschiscio : @pap1pap visto il Real contro di noi, visto l'Atletico zero gioco e zero idee, visto il risultato non ho visto la p… - dicarlo70 : @IngaUmbi Cmq...barcellona e real in crisi, psg squadra di Globetrotter, city poi si ferma,,,io nn vedo nessuna squ… - lorevalo23 : Certo che a vedere il Barcellona così in crisi mi dispiace (è in crisi da anni ma mai come oggi era messo cosi male) - fanpage : È crisi profonda per il Barcellona -