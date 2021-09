Bake Off Italia, anticipazioni 1° ottobre: eliminato 5^ puntata e grembiule blu (Di giovedì 30 settembre 2021) Torna Bake Off Italia con la quinta puntata che verrà trasmessa su Real Time venerdì 1° ottobre. I 14 aspiranti pasticceri rimasti in gara, a partire da questo appuntamento, cominceranno a lottare per l'ambitissimo 'grembiule blu', che verrà assegnato a coloro che se la caveranno meglio nelle tre prove: creativa, tecnica e sorpresa. Il tema di questa puntata sarà il cioccolato e si farà anche una capatina a Perugia. Alla fine della puntata i giudici riveleranno il nome dell'eliminato che dovrà lasciare il programma culinario e tornare a casa. anticipazioni Bake Off Italia, i 14 pasticceri alle prese con tre difficili prove Nella prima sfida creativa gli aspiranti pasticceri si ritroveranno a ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 30 settembre 2021) TornaOffcon la quintache verrà trasmessa su Real Time venerdì 1°. I 14 aspiranti pasticceri rimasti in gara, a partire da questo appuntamento, cominceranno a lottare per l'ambitissimo 'blu', che verrà assegnato a coloro che se la caveranno meglio nelle tre prove: creativa, tecnica e sorpresa. Il tema di questasarà il cioccolato e si farà anche una capatina a Perugia. Alla fine dellai giudici riveleranno il nome dell'che dovrà lasciare il programma culinario e tornare a casa.Off, i 14 pasticceri alle prese con tre difficili prove Nella prima sfida creativa gli aspiranti pasticceri si ritroveranno a ...

