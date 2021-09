Baby driver | Due settimane per innamorarsi o Chicago Med? La tv del 30 settembre

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 30 settembre 2021) Per la prima serata in tv, giovedì 30su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Fino all’ultimo battito”. Cosimo Patruno è riuscito a evadere e a far perdere le sue tracce. Il PM Pansini è convinta che ci sia un basista all’interno dell’ospedale che ha consentito la fuga di Patruno. Diego freme. Intanto Rosa è preoccupata che Cosimo, fuori dal carcere, possa riprendere i contatti con suo figlio Mino, che finora ha tenuto lontano dal mondo corrotto del nonno. Mentre l’attrazione fra Anna e Mino si fa più intensa, la ragazza decide di incontrare Rocco, il padre biologico. Diego, costretto a curare uno dei mafiosi rimasto ferito nell’evasione, rischia di essere scoperto dalla moglie. Consapevole di essere sempre più prigioniero di un vortice di menzogne, sta per parlare con la polizia quando Vanessa torna in ospedale… Su RaiTre alle 21.20 andrà in scena ...