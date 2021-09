Avellino, spari e feriti durante la festa per l’Italia agli Europei: arrestato 18enne (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Avellino hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in IPM emessa dal Gip del tribunale per i minorenni di Napoli, su conforme richiesta della Procura, nei confronti di un ragazzo avellinese appena 18enne. I fatti risalgono alla notte tra il 6 il 7 luglio scorso, quando, nelle ore immediatamente successive alla vittoria della Nazionale di calcio nella partita valida per la semifinale del campionato europeo, sono stati esplosi plurimi colpi di arma da fuoco nel centro cittadino mentre erano in corso i festeggiamenti per la vittoria (leggi qui la notizia). Il giovane è ritenuto gravemente indiziato della commissione del delitto di tentato omicidio in danno di tre giovani, commesso insieme al genitore attualmente detenuto in carcere. I Carabinieri e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in IPM emessa dal Gip del tribunale per i minorenni di Napoli, su conforme richiesta della Procura, nei confronti di un ragazzo avellinese appena. I fatti risalgono alla notte tra il 6 il 7 luglio scorso, quando, nelle ore immediatamente successive alla vittoria della Nazionale di calcio nella partita valida per la semifinale del campionato europeo, sono stati esplosi plurimi colpi di arma da fuoco nel centro cittadino mentre erano in corso i festeggiamenti per la vittoria (leggi qui la notizia). Il giovane è ritenuto gravemente indiziato della commissione del delitto di tentato omicidio in danno di tre giovani, commesso insieme al genitore attualmente detenuto in carcere. I Carabinieri e ...

