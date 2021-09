Avellino, Mignanelli: “Lavoriamo duramente per arrivare in alto” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “La fortuna in queste partite non ci è amica come in occasione della traversa di D’Angelo. Forse dovremmo sfruttare meglio le occasioni”. E’ chiaro al termine del match con il Catanzaro, Daniele Mignanelli. “La classifica, in questo momento, non va guardata – spiega – Lavoriamo duramente per arrivare li su'”. “Pian piano mi sto ambientando sempre di più, anche con il mister – conclude – Mi sto trovando bene con tutto il gruppo”. “Ci giochiamo il posto ma senza malizia. Chi sta meglio gioca”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “La fortuna in queste partite non ci è amica come in occasione della traversa di D’Angelo. Forse dovremmo sfruttare meglio le occasioni”. E’ chiaro al termine del match con il Catanzaro, Daniele. “La classifica, in questo momento, non va guardata – spiega –perli su'”. “Pian piano mi sto ambientando sempre di più, anche con il mister – conclude – Mi sto trovando bene con tutto il gruppo”. “Ci giochiamo il posto ma senza malizia. Chi sta meglio gioca”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Avellino, Mignanelli: 'Lavoriamo duramente per arrivare in alto' ** - ptvtelenostra : Il terzino biancoverde in diretta su Prima Tivvù ha commentato il pari ad occhiali nel big match contro il Catanzar… - TuttoAvellinoit : Le parole dell'esterno dell'#Avellino dopo il pareggio con il #Catanzaro - sportavellino : Avellino, Mignanelli: 'Il pareggio ci va un po' stretto, eravamo consapevoli di affrontare una grande squadra' -… - FORZARO55584288 : RT @USCatanzaro1929: Così i nostri avversari in campo ?? Avellino (3-5-2): Forte; Ciancio, Dossena, Dove; Rizzo, Carriero, Aloi, Mastalli,… -