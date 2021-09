Aumento bollette, Salvini: “Trovare altri tre miliardi per ridurlo” (Di giovedì 30 settembre 2021) Aumento delle bollette di luce e gas, “Visti i dati economici positivi, chiediamo al presidente Draghi di Trovare altri tre miliardi per evitarlo per tutte le famiglie e le imprese italiane”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Mattino 5’ su Canale 5. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 30 settembre 2021)delledi luce e gas, “Visti i dati economici positivi, chiediamo al presidente Draghi ditreper evitarlo per tutte le famiglie e le imprese italiane”. Così il segretario della Lega, Matteo, ospite di ‘Mattino 5’ su Canale 5. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

davidefaraone : Il governo “tecnico”, “delle banche”, “di emergenza”, dimostra ancora una volta la sua “politica” vicina ai cittadi… - matteosalvinimi : VITTORIA della Lega. Per milioni di famiglie, per milioni di commercianti e imprenditori, nessun aumento di luce e… - FratellidItalia : ?? Vittoria di #FratellidItalia! Abbiamo costretto il governo a retrocedere sull'aumento delle bollette - trovatariffe : L'aumento delle materie prime avrà un impatto notevole sulle bollette dell'energia. Bene hanno fatto il Governo e l… - fuoripostoluogo : RT @GiovanniPaglia: Bella la crescita al 6%. Peccato dal basso si vedano stipendi fermi, no salario minimo, precarietà record, bollette ai… -