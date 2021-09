Auguri a Renato Zero: anti aborto e poco gay friendly, 71 anni da vero trasgressivo (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 sett – Renato Zero non ha mai fatto outing, non gliene è mai fregato niente di dirci cosa fa o non fa nel privato. Il re dei sorcini ha sempre parlato attraverso la musica e i costumi. Lui ama il suo popolo e il suo popolo ama lui, questa è sempre stata la chiave del suo successo. Quando gli hanno “chiesto” di allinearsi all’egemonia corretta, non lo ha mai fatto. Né nel ’68, come nel 2021. Per i suoi 71 anni ripercorriamo un po’ tutte le sue uscite più sincere e “scorrette” che lo hanno reso nel tempo inviso alla comunità gay. Renato Zero fa a pezzi Achille Lauro Achille Lauro l’erede di Renato Zero? Anche no.“Achille Lauro riesce ad affermarsi con poco. Io mi sono fatto il mazzo. Cantavo la periferia, non ero un clown”, questa l’opinione del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 sett –non ha mai fatto outing, non gliene è mai fregato niente di dirci cosa fa o non fa nel privato. Il re dei sorcini ha sempre parlato attraverso la musica e i costumi. Lui ama il suo popolo e il suo popolo ama lui, questa è sempre stata la chiave del suo successo. Quando gli hanno “chiesto” di allinearsi all’egemonia corretta, non lo ha mai fatto. Né nel ’68, come nel 2021. Per i suoi 71ripercorriamo un po’ tutte le sue uscite più sincere e “scorrette” che lo hanno reso nel tempo inviso alla comunità gay.fa a pezzi Achille Lauro Achille Lauro l’erede di? Anche no.“Achille Lauro riesce ad affermarsi con. Io mi sono fatto il mazzo. Cantavo la periferia, non ero un clown”, questa l’opinione del ...

