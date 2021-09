Ats | trasloca la sede di Trescore Balneario

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ats trasloca

L'Eco di Bergamo

La sede dia Trescore Balneario: dalla vecchia sede di via Mazzini 13 si sposterà in via Ospedale 38. Il trasloco inizia mercoledì 6 ottobre e prevede la parziale chiusura degli uffici. Nella nuova ...Cambiamenti in vista per la sede di Trescore Balneario dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo che dalla vecchia sede di via Mazzini 13 traslocherà in via Ospedale 38. I ...Nei nuovi locali di via Ospedale 38 troveranno spazio il Dipartimento di Prevenzione e Igiene sanitaria e il Dipartimento veterinario di Ats Bergamo ...