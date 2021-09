Atletico Madrid-Barcellona: pronostico e probabili formazioni (Di giovedì 30 settembre 2021) Fresco della sconfitta per tre gol di mercoledì contro il Benfica in Champions League, il Barcellona riprenderà la sua stagione nella Liga con uno scontro contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano sabato 2 ottobre. La sconfitta in Portogallo ha messo sotto pressione il tecnico del Barcellona Ronald Koeman, ma i campioni di Spagna dell’Atletico entreranno in campo dopo l’impressionante vittoria per 2-1 in casa del Milan in Champions League. Il calcio di inizio di Atletico Madrid-Barcellona è previsto alle 21. Prepartita Atletico Madrid-Barcellona: a che punto sono le due squadre? Atletico Madrid L’Atletico ha fatto una forte difesa del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 30 settembre 2021) Fresco della sconfitta per tre gol di mercoledì contro il Benfica in Champions League, ilriprenderà la sua stagione nella Liga con uno scontro contro l’al Wanda Metropolitano sabato 2 ottobre. La sconfitta in Portogallo ha messo sotto pressione il tecnico delRonald Koeman, ma i campioni di Spagna dell’entreranno in campo dopo l’impressionante vittoria per 2-1 in casa del Milan in Champions League. Il calcio di inizio diè previsto alle 21. Prepartita: a che punto sono le due squadre?L’ha fatto una forte difesa del ...

