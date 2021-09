Atletica | la Wada difende Jacobs | Scorretto accusarlo senza prove

(Di giovedì 30 settembre 2021) Bologna, 30 settembre 2021 " L'oro di Marcellsui 100 metri alle Olimpiadi ha rappresentato una sorpresa generale, per qualcuno anche troppo. Alcuni media esteri hanno ventilato pratiche non ...

La: "Accuse ingiuste" A difenderlo Marcell Jacobs è poi arrivata anche la, l'agenzia mondiale antidoping: "E' stato sleale accusarlo senza prove " ha affermato Olivieri Niggli , come ...Tuttavia i successi di Jacobs avevano poco a che vedere con questo rapporto dal momento che le relazione tra i due era stata interrotta lo scorso marzo . A confermarlo al Times fu l'agente dell'atleta ...Dopo i sospetti della stampa per l'inaspettato oro nei 100 metri l'agenzia mondiale antidoping si pronuncia a favore del velocista azzurro ...Un parere autorevole. Sono stata tante/troppe le allusioni doping nei confronti di Marcell Jacobs, poco dopo la vittoria dell'oro olimpico nei 100 metri a Tokyo. Il riscontro a sorpresa dei Giochi, as ...