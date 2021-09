Atletica | European Games Cracovia 2023 | continuano i problemi burocratici | il COE valuta un’alternativa

(Di giovedì 30 settembre 2021) Sono passati ben due anni dall’elezione die la sua regione Ma?opolska come sede per ospitare gli, previsti per il; eppure c’è un alto rischio di riassegnazione del paese ospitante. Come rivela il quotidiano polacco Dziennik Polski,le controversie finanziarie tra comitato organizzatore e governo, senza arrivare a un comune accordo che possa permettere il regolare svolgimento degliin Polonia. La posizione del Governo è chiara, ed è stata resa nota dall’ispettore Witold Koz?owski allo stesso giornale polacco: “Abbiamo bisogno di garanzie finanziare per firmare un accordo e ospitare gli; in caso di accordo tra le parti, provvederemo all’emanazione di una legge ...

... Eugene è la capitale statunitense dell'atletica e probabilmente vanta lo stadio più bello del mondo, Monaco si celebrerà a cinquant'anni dalle Olimpiadi del 1972'. Sui social di European Athletics, ...Risultati 24 settembre Ancona - European Masters Athletics Festival for Silver Age: in questa ... Risultati 25 settembre Paderno Dugnano - Meeting di Atletica Leggera: 4.17.63 nei 1200 siepi per ...Sono passati ben due anni dall'elezione di Cracovia e la sua regione Malopolska come sede per ospitare gli European Games, previsti per il 2023; eppure c'è un alto rischio di riassegnazione del paese ...