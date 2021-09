Atalanta, record Pessina: primo italiano a segno in Champions (Di giovedì 30 settembre 2021) Dall'azzurro al nerazzurro continua il 2021 da favola per Matteo Pessina . Il 24enne regista monzese mercoledì sera con una sua zampata al 67' ha deciso la sfida di Champions contro gli svizzeri dello ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 30 settembre 2021) Dall'azzurro al nerazzurro continua il 2021 da favola per Matteo. Il 24enne regista monzese mercoledì sera con una sua zampata al 67' ha deciso la sfida dicontro gli svizzeri dello ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta record Atalanta, record Pessina: primo italiano a segno in Champions ... è stato il primo giocatore italiano ad aver segnato nella coppa regina con la maglia dell'Atalanta , che finora ha disputato 19 partite nel massimo palcoscenico europeo. Curiosamente per Pessina si ...

Serie A, 7giornata: presentazione, numeri, curiosità e statistiche L'Empoli, tuttavia, è in un buon momento di forma è ha stabilito il record di gol segnati nelle prime sei partite di campionato (9). Atalanta - Milan, domenica 3 ottobre, ore 20.45 leggi anche ...

Atalanta, record Pessina: primo italiano a segno in Champions IL GIORNO Atalanta, record Pessina: primo italiano a segno in Champions Dall’azzurro al nerazzurro continua il 2021 da favola per Matteo Pessina. Il 24enne regista monzese mercoledì sera con una sua zampata al 67’ ha deciso la sfida di Champions contro gli svizzeri dello ...

Atalanta-Young Boys 1-0, alla Dea basta Pessina: le pagelle #post_excerptTre punti preziosi per l'Atalanta, che piega di misura gli svizzeri dello Young Boys con un gol dell'ex primavera del Milan e si proietta in testa al girone.

