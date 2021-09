Atalanta, Pessina torna al gol: prima rete italiana in Europa per la Dea (Di giovedì 30 settembre 2021) Pessina ha deciso il match di Champions League tra Atalanta e Young Boys, segnando il primo gol italiano in Europa nella storia dei nerazzurri Né Zapata, né Malinovskyi o gli esterni. Questa a volta a regalare la vittoria in Champions League all’Atalanta ci ha pensato Matteo Pessina, che contro lo Young Boys ha siglato la sua prima rete europea regalando ai nerazzurri il primato nel girone. Ma non solo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista italiano ha messo a segno anche il primo gol italiano della Dea in Europa. Altra medaglia al petto per Pessina, dopo le due splendide marcature a Euro 2020 con l’Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021)ha deciso il match di Champions League trae Young Boys, segnando il primo gol italiano innella storia dei nerazzurri Né Zapata, né Malinovskyi o gli esterni. Questa a volta a regalare la vittoria in Champions League all’ci ha pensato Matteo, che contro lo Young Boys ha siglato la suaeuropea regalando ai nerazzurri ilto nel girone. Ma non solo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista italiano ha messo a segno anche il primo gol italiano della Dea in. Altra medaglia al petto per, dopo le due splendide marcature a Euro 2020 con l’Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

