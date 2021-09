Atalanta, obiettivo Milan: Gosens ko, in forse Palomino (Di giovedì 30 settembre 2021) BERGAMO - Robin Gosens e José Palomino : questi gli unici indisponibili di Gasperini per la gara di domenica sera contro il Milan . Il tecnico dell' Atalanta ha riportato subito in campo i suoi ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 settembre 2021) BERGAMO - Robine José: questi gli unici indisponibili di Gasperini per la gara di domenica sera contro il. Il tecnico dell'ha riportato subito in campo i suoi ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta obiettivo Atalanta, obiettivo Milan: Gosens ko, in forse Palomino BERGAMO - Robin Gosens e José Palomino : questi gli unici indisponibili di Gasperini per la gara di domenica sera contro il Milan . Il tecnico dell' Atalanta ha riportato subito in campo i suoi giocatori, senza concedere giorni di riposo dopo le fatiche di Champions. La seduta di giovedì mattina ha visto i reduci della gara con lo Young Boys ...

