Atalanta-Milan, il precedente del 2005 deciso da Pirlo (Di giovedì 30 settembre 2021) Torniamo ad Atalanta-Milan della stagione 2004/05, una sfida decisa da Pirlo all'ultimo respiro. Il racconto del precedente. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 30 settembre 2021) Torniamo addella stagione 2004/05, una sfida decisa daall'ultimo respiro. Il racconto del

Advertising

DiMarzio : #Milan, ancora problemi al ginocchio per #Florenzi. Salterà la gara con l'@Atalanta_BC e non andrà in nazionale - SkySport : #Milan, #Florenzi sarà operato al menisco. #Ibrahimovic non disponibile con l'Atalanta #SkySport - pisto_gol : Dopo 6gg l’Inter, che nello scorso campionato aveva la miglior difesa, è 5^ per gol subiti (7) dietro Napoli Milan… - PianetaMilan : #AtalantaMilan, il precedente del 2005 deciso da @Pirlo_official - #ACMilan - SiCo1973 : RT @BrambRoby: Io c'ero e ho goduto alla grande. Juventus 6 punti Atalanta 4 punti Inter 1 punto Milan 0 punti Ma non era Milano la casa de… -