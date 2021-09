Atalanta, infortunio Gosens: lesione al bicipite femorale. I tempi di recupero (Di giovedì 30 settembre 2021) infortunio Gosens: grave lesione al bicipite femorale per l’esterno tedesco dell’Atalanta. Stop di almeno due mesi Pessime notizie per l’Atalanta dopo il match di Champions League contro lo Young Boys. Robin Gosens è stato sottoposto ad accertamenti clinici riportando una grave lesione al bicipite femorale. Come riportato da Sky Sport, l’esterno tedesco resterà ai box per almeno due mesi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021): gravealper l’esterno tedesco dell’. Stop di almeno due mesi Pessime notizie per l’dopo il match di Champions League contro lo Young Boys. Robinè stato sottoposto ad accertamenti clinici riportando una graveal. Come riportato da Sky Sport, l’esterno tedesco resterà ai box per almeno due mesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

