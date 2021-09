Atalanta in ansia per Gosens: lesione al bicipite femorale destro (Di giovedì 30 settembre 2021) Sembra piuttosto grave l'infortunio occorso a Robin Gosens nella sfida di Champions League tra Atalanta e Young Boys . Non sarebbe ancora possibile definire con esattezza i tempi di recupero, ma il ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 settembre 2021) Sembra piuttosto grave l'infortunio occorso a Robinnella sfida di Champions League trae Young Boys . Non sarebbe ancora possibile definire con esattezza i tempi di recupero, ma il ...

