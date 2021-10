Atalanta in ansia per Gosens: lesione al bicipite femorale destro (Di giovedì 30 settembre 2021) Sembra piuttosto grave l'infortunio occorso a Robin Gosens nella sfida di Champions League tra Atalanta e Young Boys . Non sarebbe ancora possibile definire con esattezza i tempi di recupero, ma il ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 settembre 2021) Sembra piuttosto grave l'infortunio occorso a Robinnella sfida di Champions League trae Young Boys . Non sarebbe ancora possibile definire con esattezza i tempi di recupero, ma il ...

Advertising

sportli26181512 : Atalanta in ansia per Gosens: lesione al bicipite femorale destro: Il laterale tedesco è caduto male dopo 9' nella… - infoitsport : Infortunio Gosens, l’Atalanta attende con ansia gli esami: oggi terapie per lui - ProfidiAndrea : ?? Infortunio #Gosens, l'Atalanta (e i fantallenatori) attende con ansia gli esami: oggi terapie Il report ufficial… - infoitsport : Atalanta vince 1-0 in Champions League ma perde Gosens: Gasperini in ansia - internewsit : Atalanta vince 1-0 in Champions League ma perde Gosens: Gasperini in ansia - -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta ansia Castori: "Oggi niente ansia, inseguivamo questa vittoria da tempo" Oggi non ci siamo fatti abbattere dall'ansia e così finalmente l'abbiamo portata a casa'. Il ... anche se già contro Atalanta e Sassuolo i progressi si erano visti. Ribery non mi sorprende, si allena ...

Atalanta in ansia per Gosens: lesione al bicipite femorale destro Sembra piuttosto grave l'infortunio occorso a Robin Gosens nella sfida di Champions League tra Atalanta e Young Boys . Non sarebbe ancora possibile definire con esattezza i tempi di recupero, ma il laterale sinistro dei bergamaschi, caduto male dopo un allungo con la gamba destra al 9' e ...

Atalanta in ansia per Gosens: lesione al bicipite femorale destro Corriere dello Sport Castori: «Oggi niente ansia, inseguivamo questa vittoria da tempo» Castori: «Oggi niente ansia, inseguivamo questa vittoria da tempo». Il tecnico dei campani centra il primo successo in Serie A ...

Salernitana-Genoa, Castori: “Abbiamo insistito anche quando non c’erano i risultati” Dopo il successo contro il Genoa, l’allenatore della Salernitana, Fabrizio Castori, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni: Sulla vittoria della sua squadra: “ Inseguivamo la vit ...

Oggi non ci siamo fatti abbattere dall'e così finalmente l'abbiamo portata a casa'. Il ... anche se già controe Sassuolo i progressi si erano visti. Ribery non mi sorprende, si allena ...Sembra piuttosto grave l'infortunio occorso a Robin Gosens nella sfida di Champions League trae Young Boys . Non sarebbe ancora possibile definire con esattezza i tempi di recupero, ma il laterale sinistro dei bergamaschi, caduto male dopo un allungo con la gamba destra al 9' e ...Castori: «Oggi niente ansia, inseguivamo questa vittoria da tempo». Il tecnico dei campani centra il primo successo in Serie A ...Dopo il successo contro il Genoa, l’allenatore della Salernitana, Fabrizio Castori, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni: Sulla vittoria della sua squadra: “ Inseguivamo la vit ...