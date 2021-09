Atalanta al sabato pomeriggio, il mercato si sposta la domenica: ci sono le prime tre date (Di giovedì 30 settembre 2021) Bergamo. Il mercato al piazzale dello stadio si terrà la domenica mattina tutte le volte che l’Atalanta giocherà in casa il sabato pomeriggio: una soluzione che le Associazioni di categoria del commercio ambulante hanno proposto al sindaco Giorgio Gori nei giorni scorsi, soluzione che il primo cittadino ha apprezzato e reso oggetto di una specifica ordinanza, già pubblicata sul sito del Comune di Bergamo. Il posticipo alla domenica del mercato, è già previsto, considerato il calendario della Serie A: · da sabato 30 ottobre a domenica 31 ottobre 2021; · da sabato 20 novembre a domenica 21 novembre 2021; · da sabato 18 dicembre a domenica 19 dicembre 2021, sempre ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 settembre 2021) Bergamo. Ilal piazzale dello stadio si terrà lamattina tutte le volte che l’giocherà in casa il: una soluzione che le Associazioni di categoria del commercio ambulante hanno proposto al sindaco Giorgio Gori nei giorni scorsi, soluzione che il primo cittadino ha apprezzato e reso oggetto di una specifica ordinanza, già pubblicata sul sito del Comune di Bergamo. Il posticipo alladel, è già previsto, considerato il calendario della Serie A: · da30 ottobre a31 ottobre 2021; · da20 novembre a21 novembre 2021; · da18 dicembre a19 dicembre 2021, sempre ...

