Associazione visuristi | “Almeno 3 anni per processi tecnici applicativi riforma catasto”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 30 settembre 2021) “Ladel, una volta avviata, avrà tempi per iditrenei quali evidentemente dovranno esser presi in considerazione aspetti di carattere squisitamente tecnico e conseguentemente di carattere fiscale”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Mario Bulgheroni, esperto die presidente Avi,professionale espertiitaliani. “Il processo di rivalutazione catastale – spiega – unito ad una adeguata visura ipotecaria, farà sicuramente emergere gli immobili non censiti e quindi in ‘esenzione’ fiscale. In questo caso, favorirebbe un gettito fiscale discretamente importante che andrebbe a colmare un’evasione a beneficio di tutti”. “La ...