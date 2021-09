Assegno unico temporaneo figli 2021: proroga domanda, come fare richiesta e a chi spetta (Di giovedì 30 settembre 2021) Sarebbe dovuto essere oggi l’ultimo giorno per presentare la domanda e ottenere l’Assegno unico temporaneo figli 2021, ma invece la scadenza iniziale è stata prorogata e fissata al 31 ottobre. Fino a quel momento, dunque, chi ha tutti i requisiti e le carte in regola potrà fare domanda per ricevere l’Assegno universale per i figli. Leggi anche: Incentivi auto usate, arriva l’ecobonus per comprare l’usato: come funziona e come richiederlo Assegno unico temporaneo figli, domande fino al 31 ottobre 2021: come fare richiesta e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 settembre 2021) Sarebbe dovuto essere oggi l’ultimo giorno per presentare lae ottenere l’, ma invece la scadenza iniziale è statata e fissata al 31 ottobre. Fino a quel momento, dunque, chi ha tutti i requisiti e le carte in regola potràper ricevere l’universale per i. Leggi anche: Incentivi auto usate, arriva l’ecobonus per comprare l’usato:funziona erichiederlo, domande fino al 31 ottobree ...

