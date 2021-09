Assegnato il contratto di produzione per cinque Boeing P-8 destinati alla Germania (Di giovedì 30 settembre 2021) La U.S. Navy ha Assegnato a Boeing il contratto di produzione per cinque pattugliatori marittimi/antisom P-8A Poseidon destinati alla Germania. Le prime consegne dovrebbero iniziare nel 2024, quando il P-8A Poseidon andrà a sostituire la flotta tedesca di otto P-3C Orion acquistati di seconda mano dall’Olanda nel 2005 . Nel comunicato stampa ufficiale, la Boeing InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 30 settembre 2021) La U.S. Navy haildiperpattugliatori marittimi/antisom P-8A Poseidon. Le prime consegne dovrebbero iniziare nel 2024, quando il P-8A Poseidon andrà a sostituire la flotta tedesca di otto P-3C Orion acquistati di seconda mano dall’Olanda nel 2005 . Nel comunicato stampa ufficiale, laInsideOver.

Assegnato il contratto per i Boeing P-8 destinati alla Germania Inside Over