Ascolti TV | Mercoledì 29 Settembre 2021 Luce dei Tuoi Occhi 15 5% | Gifted 13 4% Honolulu fermo al 4 2% | Giletti parte dal 5 1% Sciarelli 10 1% batte Coliando 8%

Advertising

occhio_notizie : La fiction Mediaset Luce dei tuoi occhi conquista il mercoledì sera?? #ascoltitv #datiauditel - tuttotv_info : Ascolti Tv | Mercoledì 29 settembre 2021. Luce dei tuoi occhi al 15,5%, Giletti parte dal 5,1%, Coliandro cala all’… - 95_addicted : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Mercoledì 29 Settembre 2021 Vince Luce dei tuoi occhi con il 15.5%. Giletti parte dal 5.1% - SerieTvserie : Ascolti tv mercoledì 29 settembre 2021 tra l’Ispettore Coliandro e Luce dei tuoi occhi - fabiofabbretti : Nonostante la Bortone fatichi per ora a tenere almeno il 12% di share, #IlParadisoDelleSignore vola al 18.2% con… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Mercoledì

" All Rise si è comportata molto bene, ottenendo ottime recensioni e migliorando i suoi... La trama e il cast di All Rise In Italia in onda per la prima volta in chiaro ognisera su ...Il documento ragguaglia sinteticamente sulla total audience misurata da Nielsen e offre una graduatoria deglidelle partite in calendario. Oggetto del lancio di29 settembre , i ...