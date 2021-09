Ascolti Tv di ieri 29 settembre 2021 | Giletti riparte dal 5 | 1%

(Di giovedì 30 settembre 2021) Sul Nove di Deal With It Stai al Gioco 386.000 (1,7%). Su Tv8 Guess My Age 319.000 (1,4%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 3.574.000 (21,3%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.945.000 (18,1%). Su Rai3 le ...

Advertising

italiaserait : Ascolti Tv di ieri 29 settembre 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - infoitcultura : Ascolti tv ieri, mercoledì 29 settembre, dati auditel e share: chi ha vinto? - italiaserait : Ascolti Tv prima serata di ieri 29 Settembre 2021: ecco chi ha vinto - fabiofabbretti : #AscoltiTv: siamo sicuri che il passaggio al mercoledì per #NonèLArena sia un handicap? Alla fine, anziché doversi… - occhio_notizie : La fiction Mediaset Luce dei tuoi occhi conquista il mercoledì sera?? #ascoltitv #datiauditel -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

Tv 29 settembre 2021. In prima serata su Canale 5 la seconda puntata di Luce dei miei Occhi è stata seguita da 2.872.000 spettatori pari al 15,5% di share. Su Rai1 Gifted Il dono del talento 2.Chi ha vinto la gara di share edella serata del 29 settembre 2021? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano Qual è stata l'offerta di, 29 Settembre 2021, e quali ...Un duro colpo per Fatima Trotta ed il suo staff che stamattina incassano un duro colpo: non ci voleva questo passo falso ...Ai microfoni della trasmissione "Chi l'ha visto" ha detto che non c'entra nulla con l'omicidio di sua madre. Eppure si ritrova indagato per omicidio il figlio ...