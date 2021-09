Ascolti tv 29 settembre 2021 | vince la fiction di Canale 5 “Luce dei tuoi occhi”

Advertising

GassmanGassmann : Ascolti tv 20 settembre 2021: Gassmann torna alla grande e straccia il Grande Fratello Vip | TvZoom ?????? - fanpage : #taleequaleshow semina il #gfvip: Carlo Conti vince la gara degli ascolti! - Raiofficialnews : #AscoltiTv di mercoledì #29settembre ?? - il_Case : Ascolti TV | Mercoledì 29 Settembre 2021. Luce dei Tuoi Occhi 15.5%, Gifted 13.4%. Honolulu fermo al 4.2%, Giletti… - Teleblogmag : La fiction di Canale 5 #lucedeimieiocchi vince la prima serata #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Telegr… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti settembre

NON PERDERTI ANCHE ?> Alba Parietti è furiosa: "Non sapete cosa mi ha fatto" " VIDEO Anna Valle su Canale 5 e gli altritv del 292021 Il vincitore della serata del 29...Calcio ancora protagonista mercoledì 29con il secondo giorno del secondo turno della Champions League in primo piano, con tutte ... Questa la graduatoria perin prima serata. La ...Un duro colpo per Fatima Trotta ed il suo staff che stamattina incassano un duro colpo: non ci voleva questo passo falso ...Ascolti Tv 29 settembre 2021. In prima serata su Canale 5 la seconda puntata di Luce dei miei Occhi è stata seguita da 2.872.000 spettatori pari al 15,5% di share. Su Rai1 Gifted Il dono del talento 2 ...