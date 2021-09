Arriva RoBee, il robot Made in Italy che ci aiuterà per tutti i lavori pesanti (Di giovedì 30 settembre 2021) Una volta era il futuro, ora è il presente. Nascono robot come se non ci fosse un domani. Cani robot, il robot umanoide di Tesla dell’immancabile Elon Musk. E poi c’è RoBee RoBeeE’ il robot umanoide Made in Italy, che aiuta l’uomo nei lavoro pesanti, lanciato da una startup brianzola, che si pone l’obiettivo di realizzare un prodotto ad alto contenuto tecnologico ma allo stesso tempo fruibile per i bisogni della società’, che vada a coadiuvare l’attività umana in situazioni particolarmente pericolose. Oversonic robotics è una società leader di robotica umanoide cognitiva, ma anche una piattaforma di riferimento nel panorama nazionale ed internazionale per chi vuole essere ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Una volta era il futuro, ora è il presente. Nasconocome se non ci fosse un domani. Cani, ilumanoide di Tesla dell’immancabile Elon Musk. E poi c’èE’ ilumanoidein, che aiuta l’uomo nei lavoro, lanciato da una startup brianzola, che si pone l’obiettivo di realizzare un prodotto ad alto contenuto tecnologico ma allo stesso tempo fruibile per i bisogni della società’, che vada a coadiuvare l’attività umana in situazioni particolarmente pericolose. Oversonicics è una società leader diica umanoide cognitiva, ma anche una piattaforma di riferimento nel panorama nazionale ed internazionale per chi vuole essere ...

Ultime Notizie dalla rete : Arriva RoBee Ecco RoBee, il robot umanoide brianzolo che sarà sul mercato nel 2022 A poche settimane dal roboante annuncio del TeslaBot da parte di Elon Musk, dalla Brianza arriva RoBee , il primo umanoide Made in Italy , prodotto dalla Oversonic Robotics , che a partire dal 2022 verrà venduto a un prezzo di acquisto di 120 mila euro (+20 mila di fee annuali). Frutto di ...

