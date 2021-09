Arriva la svolta | Insigne | in corso l’incontro che può cambiare il futuro

(Di giovedì 30 settembre 2021) L’agente di Lorenzo, Vincenzo Pisacane, è a pranzo presso l’Hotel Britannique con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per parlare del rinnovo del capitano. Rilassato, concentrato, convinto. È apparso così Lorenzo, capitano del Napoli, in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno di Europa League contro lo Spartak Mosca. Una versione matura e sincera Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Enricopalacino : RT @rinnovabiliit: ?? Il super fondo sovrano norvegese dichiara guerra alla #CO2. Con il nuovo governo laburista arriva l’ok alla svolta ver… - ElisaCheccaglin : RT @FrancoScarsell2: Una svolta storica arriva dalla Tunisia.Per la prima volta nella storia del Paese nord-africano e nel mondo arabo,infa… - infoitinterno : Denise Pipitone, arriva l’inevitabile denuncia: altra svolta nelle indagini - CleliaMussari : RT @FrancoScarsell2: Una svolta storica arriva dalla Tunisia.Per la prima volta nella storia del Paese nord-africano e nel mondo arabo,infa… - Moixus1970 : RT @rinnovabiliit: ?? Il super fondo sovrano norvegese dichiara guerra alla #CO2. Con il nuovo governo laburista arriva l’ok alla svolta ver… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva svolta

La Gazzetta dello Sport

Il conducente deve inoltre avere il libero uso di entrambe le braccia e tenere il manubrio, salvo per esplicite segnalazioni dio sosta, da segnalare tempestivamente; sono vietate manovre ..." Il 25% del nostro fatturatoproprio dalla Generazione Z , segno dell'interesse di questa ... Unapiù che necessaria se si pensa che, secondo l' Environmental Protection Agency , nel 2018 ...Previsto l'avvio di percorsi di riqualificazione dell'attuale personale pubblico delle Ipab con qualifica di operatori socio-assistenziali in operatori socio-sanitari ...Da domani (venerdì 1 ottobre) su Radio Italia solomusicaitaliana potrete ascoltare “Nuvole di zanzare”, il nuovo singolo di Gaia che anticipa l’album “Alma”, in uscita venerdì 29 ottobre. Il brano è g ...