Arrestato torturatore del regime di Pinochet: era in vacanza in Toscana (Di giovedì 30 settembre 2021) Reinhard Doring Falkenbarg, tra i dieci cileni più pericolosi ricercati dall'Interpol, è stato Arrestato a Forte dei Marmi dopo essere arrivato con un gruppo di pensionati tedeschi per trascorrere una vacanza. Reinhard Dorin Falkenberg/TwitterÈ finito in manette a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, l'ex nazista e torturatore del regime di Pinochet Reinhard Doring Falkenbarg. L'arresto risale al 25 settembre: a fermarlo sono stati gli agenti di polizia del commissariato locale per eseguire un ordine di cattura internazionale. A dare la notizia per primo è stato il giornalista Luis Navarez su Twitter. Falkenbarg, oggi 76enne, era uno dei dieci uomini fuggiti dal Cile più pericolosi ricercati dall'Interpol. Secondo quanto si apprende il collaboratore di Pinochet è ...

