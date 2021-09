Ariccia | domenica dedicata all’ambiente | all’artigianato | ai prodotti della terra Con La Foresta Verde | al Parco Romano

(Di giovedì 30 settembre 2021), i progetti di sostenibilità ambientale e promozione dell’artigianato e agricoltura locale, all’interno del Biodistretto di Monte Gentile proseguono anche in autunno con molte iniziative in itinere, sempre sotto il segnosostenibilità. “prossima 3 ottobre un nuovo importante appuntamento alBiodistretto di, con l’iniziativa la “” , una intera giornataalla sostenibilità e alla Madre, ricca di eventi a sostegno dei progetti delle associazioni”, dichiarano gli organizzatori. La manifestazione ha il patrocinio di: Orto Botanico dell’Università di Tor Vergata, Slow Food Albano e, Cerealia la Festa dei Cereali e Navdanya ...

Advertising

CorriereCitta : Ariccia, domenica dedicata all’ambiente, all’artigianato, ai prodotti della terra. Con La Foresta Verde, al Parco R… -

Ultime Notizie dalla rete : Ariccia domenica

Il Caffè.tv

...ragazzo di 30 anni di Anzio è stato identificato dalla polizia locale per quanto accaduto... fuggendo in direzione. Ma il vigile urbano ha preso la targa: elemento chiave per ...Nella meravigliosa cornice del Parco Romano Biodistretto ad, si potrà vivere l'esperienza del mini festival 'IMPROVVISAMENTE '. Dedicato interamente all'...26 settembre dalla mattina al ...ARICCIA (attualità) - Domenica 10 Ottobre la festa in tutta Italia del WWF ilmamilio.it Le nostre città devono diventare nature-positive e amiche del clima: è con questo messaggio che il WWF Italia la ...Domenica 3 ottobre 2021 un nuovo importante appuntamento al Parco Romano Biodistretto di Ariccia: Foresta Verde, giornata dedicata alla sostenibilità e alla Madre Terra, ricca di eventi a sostegno dei ...