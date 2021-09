Arena 60 70 80 | seconda puntata | chi sono gli ospiti di Amadeus di sabato 2 ottobre?

Advertising

CandGianni : RT @Avvenire_Nei: Di fronte allo show condotto da #Amadeus, che avrà anche una seconda parte sabato prossimo, più che di tv della nostalgia… - andreafagioli56 : RT @Avvenire_Nei: Di fronte allo show condotto da #Amadeus, che avrà anche una seconda parte sabato prossimo, più che di tv della nostalgia… - Avvenire_Nei : Di fronte allo show condotto da #Amadeus, che avrà anche una seconda parte sabato prossimo, più che di tv della nos… - Toro_News : ??? | RUBRICHE Torna la rubrica a cura di Andrea Arena con il primo episodio della seconda edizione: si riparte con… - arenaliveweb : Grande successo ieri sera su @Raiuno per l'evento Arena '60-'70-'80 condotto da #Amadeus. Quasi 4 milioni di telesp… -

Ultime Notizie dalla rete : Arena seconda

Italia 1 lapuntata del varietà comico Honolulu : 747.000 spettatori (4.2%). Rete4 Zona Biancat : 572.000 spettatori (3.4%). La7 il ritorno di Non è l': 803.000 spettatori (5.1%). Tv8 X ...Su La7 il ritorno di Non è l'803.000 (5,1%). Su Italia 1 lapuntata del varietà comico Honolulu 747.000 (4,2%). Su Rete4 Zona Bianca 572.000 (3,4%). Su Tv8 X Factor 585.000 (3%). Sul ...Chi saranno gli ospiti di Amadeus ad Arena 60 70 80? Il conduttore è pronto ad accoglierli tutti sul suo palco: scoprili all'interno!Ne facciamo un discorso prettamente televisivo: dopo un anno e mezzo, urge sicuramente una chiave nuova per non tediare gli spettatori. È un monito che non riguarda unicamente Non è l’Arena: cambiano ...