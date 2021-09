Arbitri, Trentalange promuove Chiffi e Pairetto: proposti per lista Fifa (Di giovedì 30 settembre 2021) Daniele Chiffi e Luca Pairetto sono stati proposti dal presidente dell'Aia, Alfredo Trentalange alla Figc per l' inserimento nelle liste Fifa 2022 . "La sfida mia e dell'Aia è di portare avanti un ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 settembre 2021) Danielee Lucasono statidal presidente dell'Aia, Alfredoalla Figc per l' inserimento nelle liste2022 . "La sfida mia e dell'Aia è di portare avanti un ...

Advertising

sportli26181512 : #Arbitri, Trentalange promuove #Chiffi e #Pairetto: proposti per lista Fifa: Il numero uno dell'Associazione Italia… - sportli26181512 : Arbitri Serie A, l'Aia promuove Chiffi e Pairetto in lista Fifa 2022: I due arbitri prenderanno il posto di Doveri… - antonello_vale : Radiazione #Figc per chi mette le mani addosso agli arbitri:mai più su un campo di calcio. Non 5 anni, poi lo scont… - v7902315083 : RT @antonello_vale: Radiazione #Figc per chi mette le mani addosso agli arbitri:mai più su un campo di calcio. Non 5 anni, poi lo sconto,po… - antonello_vale : Radiazione #Figc per chi mette le mani addosso agli arbitri:mai più su un campo di calcio. Non 5 anni, poi lo scont… -