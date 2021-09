Annalisa e Federico Rossi starebbero insieme | “Si vocifera ci sia del tenero”

Leggi su biccy

(Di giovedì 30 settembre 2021)questa estate avrebbero fatto ben altro di un Movimento Lento dato che i due, secondo il settimanale Diva & Donna,. Secondo il noto settimanale infatti pare che qualcuno abbia vistonel backstage dei Seat Music Awards all’Arena di Verona perdersi in abbracci e sguardi languidi, ben oltre quindi una semplice amicizia o un semplice rapporto professionale. “C’è chici sia deltra. C’è chi li ha visti dietro le quinte dei Seat Music Awards, all’Arena di Verona, perdersi in complimenti, abbracci e sguardi languidi. Forse condividono non solo un successo ma qualcosa di più”. I due sono da tempo single. ...