(Di giovedì 30 settembre 2021) L'attricedeldel nuovoprodotto da Blumhouse che segna il debutto alla regia di John Logan. Ildelprodotto da Blumhouse ambientato in un centro dove viene effettuata una terapia disu giovani gay si è arricchito con la presenza dell'attrice. Per ora i produttori non hanno svelato molti dettagli riguardanti il progetto che segnerà il debutto alla regia di John Logan. Neldel lungometraggio, inizialmente intitolato Whistler Camp, ci saranno oltre adanche Kevin Bacon, Carrie Preston e Theo Germaine. Il nominato ai ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Anna Chlumsky farà parte del cast del film horror sulle terapie di conversione dei gay… -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Chlumsky

Movieplayer.it

Il cast del film horror prodotto da Blumhouse ambientato in un centro dove viene effettuata una terapia di conversione su giovani gay si è arricchito con la presenza dell'attrice. Per ora i produttori non hanno svelato molti dettagli riguardanti il progetto che segnerà il debutto alla regia di John Logan. Nel cast del lungometraggio, inizialmente intitolato ...La storia del cinema, d'altronde, è piena di baci da sogno: dal tenero bacio tra i giovanissimi Macaulay Caulkin ein Papà ho trovato un amico all'indimenticabile bacio tra Clark Gable ...L'attrice Anna Chlumsky farà parte del cast del nuovo film horror prodotto da Blumhouse che segna il debutto alla regia di John Logan. Il cast del film horror prodotto da Blumhouse ambientato in un ce ...Secondo la scienza, il segreto per una lunga vita felice è nascosto in un mare di baci. E come potremmo contraddire la scienza ...