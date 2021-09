Angi incontra | intervista esclusiva alla consigliera della Regione Lazio Marta Bonafoni per il rilancio di Roma Capitale

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 settembre 2021) G.F. : Come prima domanda vorremmo analizzare, facendo un bilancio dsua elezione ad oggi, appunto come, quali sono i più importanti risultati raggiunti e quali sono ora i progetti da realizzare? M.B.: Dunque, traccio un filo rosso che va dscorsa legislatura a questa che ha ancora un anno di tempo per concludersi. Allora io, come prima azione daregionale, fui la relatrice di maggioranza di una legge sulla prevenzione e il contrastoviolenza di genere, che è in qualche maniera la traccia del mio lavoro: le politiche di genere, le pari opportunità, lo sguardo sulla redistribuzione delle opportunità fra uomini e donne. Quella legge è diventata tale nel 2014. L’ultima azione è di questa estate e ...