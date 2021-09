Andria | portano la pasta al forno a scuola In 10 rischiano la sospensione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Andria portano

... che passa al Massimino con un incredibile 3 - 4: grazie a questi 3 punti i corallini si... Juve Stabia 10 Foggia, Palermo 9 Picerno 8 Avellino, Catanzaro 7 Acr Messina, Fidelis, ...Pasta al forno da consumare nell'intervallo al posto della classica merenda. Dieci studenti di una classe prima del Liceo Colasanto diora rischiano la sospensione . Per loro è già arrivata una nota disciplinare. E il dirigente scolastico Cosimo Antonio Strazzeri, a AndriaLive, è irremovibile: "Non possiamo permettere che si ...Il dirigente scolastico Strazzeri è irremovibile: "Non possiamo permettere che si consumino cibi caldi a scuola: è fuori dalle norme interne e dalle restrizioni Covid" ..."Non possiamo permettere che si consumino cibi caldi: è fuori dalle norme interne e dalle restrizioni Covid" hanno spiegato dalla scuola ...