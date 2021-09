Andrea Delogu ritrova l’amore dopo Francesco Montanari: chi è il nuovo fidanzato (Di giovedì 30 settembre 2021) Andrea Delogu dopo la separazione con Francesco Montanari ritrova l’amore: chi è il nuovo fidanzato Andrea Delogu e Francesco Montanari sembravano una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo amore condiviso spesso sui social con foto e dediche. Tuttavia la coppia è naufragata nel gennaio 2021 ed adesso sembra che le strade della conduttrice e dell’attore sono definitivamente separate. Il settimanale DivaeDonna, infatti, ha paparazzato Andrea Delogu con il nuovo fidanzato. I due appaiono felici mentre camminano mano nella mano per strada scambiandosi anche un tenero bacio. Insomma sembra ... Leggi su cityroma (Di giovedì 30 settembre 2021)la separazione con: chi è ilsembravano una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo amore condiviso spesso sui social con foto e dediche. Tuttavia la coppia è naufragata nel gennaio 2021 ed adesso sembra che le strade della conduttrice e dell’attore sono definitivamente separate. Il settimanale DivaeDonna, infatti, ha paparazzatocon il. I due appaiono felici mentre camminano mano nella mano per strada scambiandosi anche un tenero bacio. Insomma sembra ...

