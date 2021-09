Andrea Delogu, chi è l’ex marito Francesco Montanari: “Ero gelosissima di lui” (Di giovedì 30 settembre 2021) Andrea Delogu ha vissuto molte vite, pur essendo ancora molto giovane: nel suo curriculum può vantare successi come attrice, conduttrice e anche scrittrice.Molto nota è la sua infanzia particolare, trascorsa per diverso tempo nella comunità di San Patrignano: qui vivevano, infatti, i suoi genitori Walter Delogu e Titti Peverelli. Nata a Cesena nel 1982 sotto il segno dei Gemelli, Andrea ha raccontato la sua esperienza nella celebre comunità per la disintossicazione nel suo romanzo, scritto nel 2014 insieme ad Andrea Cedrola. Dopo la sua infanzia, anche la sua vita da adulta è finita sotto l’occhio dei riflettori per il suo matrimonio con l’attore Francesco Montanari: i due si sono sposati nel 2016, ma il legame si è rotto cinque anni dopo. In un secondo momento ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 settembre 2021)ha vissuto molte vite, pur essendo ancora molto giovane: nel suo curriculum può vantare successi come attrice, conduttrice e anche scrittrice.Molto nota è la sua infanzia particolare, trascorsa per diverso tempo nella comunità di San Patrignano: qui vivevano, infatti, i suoi genitori Waltere Titti Peverelli. Nata a Cesena nel 1982 sotto il segno dei Gemelli,ha raccontato la sua esperienza nella celebre comunità per la disintossicazione nel suo romanzo, scritto nel 2014 insieme adCedrola. Dopo la sua infanzia, anche la sua vita da adulta è finita sotto l’occhio dei riflettori per il suo matrimonio con l’attore: i due si sono sposati nel 2016, ma il legame si è rotto cinque anni dopo. In un secondo momento ...

Advertising

CorriereUmbria : Andrea Delogu, l'infanzia a San Patrignano e il nuovo amore Luigi Bruno - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Rai3, Marco Giallini e Giorgio Panariello in “Lui è peggio di me”. Raf, Andrea Delogu, Ema Stokholma… - SergioSierra67 : Andrea Delogu, elegantissima in beige ma è impossibile non fare zoom: apoteosi di bellezza – VIDEO - therealshowgram : RT @dea_channel: green pass assicurato per la divina Andrea Delogu @andreadelogu ??????????????????? - zazoomblog : Andrea Delogu la diretta che spiazza tutti: “E’ una canzone per te” – VIDEO - #Andrea #Delogu #diretta #spiazza -