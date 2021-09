Andrea Delogu, chi è il nuovo affascinante fidanzato e modello Luigi Bruno (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo mesi difficili e complicati Andrea Delogu è tornata a sorridere in amore. La conduttrice e speaker radiofonica è stata beccata dai paparazzi del settimanale Diva e Donna con il nuovo fidanzato, l’affascinante modello Luigi Bruno. I due sono stati fotografati tra baci pieni di passione e passeggiate milanesi mano nella mano. Una liaison travolgente che sembra promettere bene. Andrea ha così ritrovato la sua serenità dopo la fine, improvvisa, del suo matrimonio. Luigi Bruno, seguito dalla Elite Model Management di Milano, è un affascinante modello dai colori scuri. Capelli castani e occhi marroni, è alto 185 centimetri. Poco o nulla è dato sapere del suo privato, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo mesi difficili e complicatiè tornata a sorridere in amore. La conduttrice e speaker radiofonica è stata beccata dai paparazzi del settimanale Diva e Donna con il, l’. I due sono stati fotografati tra baci pieni di passione e passeggiate milanesi mano nella mano. Una liaison travolgente che sembra promettere bene.ha così ritrovato la sua serenità dopo la fine, improvvisa, del suo matrimonio., seguito dalla Elite Model Management di Milano, è undai colori scuri. Capelli castani e occhi marroni, è alto 185 centimetri. Poco o nulla è dato sapere del suo privato, ...

