Andre Agassi, lutto improvviso per il celebre tennista: fan sconvolti (Di giovedì 30 settembre 2021) Un grande lutto per Andre Agassi e tutto il mondo dello sport che si stringe attorno all’atleta campione di tennis Grande lutto per il mondo dello sport: a 90 anni si è spento Mike Agassi, padre del campione Andre. Il decesso risale a venerdì 24 settembre a Las Vegas, luogo dove il pugile viveva insieme L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Un grandepere tutto il mondo dello sport che si stringe attorno all’atleta campione di tennis Grandeper il mondo dello sport: a 90 anni si è spento Mike, padre del campione. Il decesso risale a venerdì 24 settembre a Las Vegas, luogo dove il pugile viveva insieme L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

repubblica : E' morto Mike Agassi, il padre 'tiranno' di Andre: metodi duri, ma il tennis gli deve molto [di Paolo Rossi] - LorenzoB_W : RT @Jurgen__K: 'Papà dice che se colpisco 2500 palle al giorno, ne colpirò 17.500 alla settimana e quasi un milione in un anno. Un bambino… - sghi29 : RT @Jurgen__K: 'Papà dice che se colpisco 2500 palle al giorno, ne colpirò 17.500 alla settimana e quasi un milione in un anno. Un bambino… - Jurgen__K : 'Papà dice che se colpisco 2500 palle al giorno, ne colpirò 17.500 alla settimana e quasi un milione in un anno. Un… - grossonium : RT @_DAGOSPIA_: ADDIO A MIKE AGASSI:SARA’ STATO PURE UN PADRE PADRONE MA SENZA DI LUI ANDRE NON SAREBBE DIVENTATO -