Ancora un incidente sul lavoro. Trattore si ribalta travolgendo agricoltore a Cuneo (Di giovedì 30 settembre 2021) Lavorava nel suo campo di nocciole a Roddi, in provincia di Cuneo, quando il Trattore che guidava si è ribaltato e lo ha travolto, uccidendolo. È morto così un agricoltore sessantenne. Sarebbero stati ...

